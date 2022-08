Auch die Kostenrückgänge in der Genomik könnten im Verbund mit der Verfügbarkeit preiswerter Energie weitreichende Konsequenzen haben. Zusammengenommen stelle das ein mögliches Szenario dar, in dem alternative Proteine in großem Maßstab und zu sehr niedrigen Kosten hergestellt werden könnten. Dies signalisiere nicht nur einen interessanten Wachstumsbereich, sondern spiegele einen maßgeblichen Motor des notwendigen Übergangs zu neuen Ernährungssystemen wider.



Die Menschheit brauche neue Ernährungssysteme, um die Überschreitungen der planetaren Belastbarkeitsgrenzen so anzugehen, dass eine wachsende Weltbevölkerung ernährt werden könne. Hierfür müsste bis 2030 Milliarde Hektar Land renaturiert werden, um globale Klima- und Naturschutzverpflichtungen zu erfüllen. Dies könne erreicht werden, indem man die landwirtschaftlich genutzte Fläche um 20% verringere. Ernährungsumstellungen von tierischen zu pflanzlichen Proteinen würden beim Übergang zu neuen Ernährungssystemen eine entscheidende Rolle spielen.



Insgesamt stecke die Branche für alternative Proteine noch in den Kinderschuhen. Der Umfang des Markts für alternative Proteine habe im Jahr 2021 nur 2% seines Pendants für herkömmliche, tierische Proteine betragen, dürfte aber in den kommenden Jahren schnell wachsen - Schätzungen zufolge dürfte im Jahr 2035 jede zehnte Portion Fleisch, Eier und Molkereiprodukte aus alternativen Quellen stammen.



Die Experten würden schätzen, dass neue Ernährungssysteme bis 2030 einen jährlichen Gewinnpool von USD 1,5 Bio. generieren würden (nach USD 600 Mrd. im Jahr 2021). Preiswerte, saubere Energie werde diesen Übergang stark beschleunigen und eine Reihe von Anlagegelegenheiten eröffnen. (23.08.2022/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Kosten der Erzeugung erneuerbarer Energie gehen seit einigen Jahren nachhaltig zurück, so Dominic Tighe, Senior Sustainability Analyst bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).In den letzten zehn Jahren seien die Kosten für Wind- und Solarenergie - dank größerer, effizienterer Windturbinen sowie der Automatisierung in der Herstellung von Solarprodukten - um 60% bzw. 80% gesunken. Erneuerbare Energien würden auch im Vergleich zu fossilen Brennstoffen billiger. Im Rahmen ihres Netto-Null-Szenarios schätze die Internationale Energieagentur (IEA), dass die Kosten für Strom aus Gas in den nächsten 10 bis 30 Jahren in allen Regionen steigen würden, derweil die Kosten für Solar- und Offshore-Windkraft am stärksten sinken dürften.