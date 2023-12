Die steigenden Zinsen hätten sich auch auf die Dynamik der Staatsverschuldung ausgewirkt. Es bleibe abzuwarten, was das Jahr 2024 vor dem Hintergrund schwächeren Wirtschaftswachstums und der reduzierten Anleiheankaufprogramme der Zentralbanken für die Tragfähigkeit der Schulden bedeute. Für den Immobilienmarkt seien die Zinserhöhungen nicht ohne Auswirkungen geblieben - sie hätten bereits für einen deutlichen Rückgang der Bauvorhaben und der Umsätze gesorgt. Die Preisrückgänge seien bisher begrenzt gewesen. Dennoch stelle sich hier die Frage, ob eine mögliche weitere Beschleunigung Grund zur Sorge sei oder sich, umgekehrt, als eine hervorragende Gelegenheit herausstelle, sich neu zu positionieren.



Trotz der hohen Realzinsen hätten sich die Aktienindices robust gezeigt. Die Hausse scheine jedoch trügerisch: Der Markt agiere äußerst selektiv und bevorzuge US-Mega-Caps, während er Small- und Mid-Caps benachteilige. Auf welche Sektoren und Regionen sollte man also künftig setzen? Titel in defensiven Wachstums-Sektoren, die 2023 durch die steigenden Zinsen abgestraft worden seien, könnten 2024 wieder zu ihrer Bestform zurückfinden und eine Outperformance erzielen. Unternehmen, allen voran aus dem Bereich Gesundheitswesen, hätten trotz solider Bilanzen und geringer Verschuldung Verluste hinnehmen müssen. Die Frage sei, ob sie nun erneut von der demografischen Entwicklung und ihrer starken Innovationskraft profitieren würden.



Und was sei mit erneuerbaren Energien? Zinssteigerungen, der sprunghafte Anstieg der Rohstoffpreise und mäßige Rentabilität hätte den Sektor schwer getroffen. Nichtsdestotrotz: Die Folgen der globalen Erderwärmung würden immer offensichtlicher - und würden die Dringlichkeit der Energiewende verdeutlichen, auch wenn sie kurzfristig für Herausforderungen sorge. Die bisherigen Investitionen und Anstrengungen würden noch nicht ausreichen, um die CO2-Neutralität zu erreichen. Nach wie vor sei dieses Thema von großer Relevanz, an dem es keinen Weg vorbei gebe. Wichtige Fragen seien jedoch: Welche Rolle spiele es und welche Taktik sollte angewendet werden?



Zu guter Letzt bleibe die Frage nach Chinas Wachstumsmodell. Es sei möglich, dass es allmählich seine Grenzen erreiche und kurz vor einer "Japanisierung" seiner Wirtschaft stehe - oder auch nicht. Offen bleibe, ob andere Schwellenländer ein Wachstums- und Innovationsmodell bieten könnten, das dem Reich der Mitte das Wasser reichen könne und welche Alternativen es gebe.



Wahlen würden im kommenden Jahr die Gemüter erhitzen. Bei den Europawahlen würden über viele Themen Entscheidungen fallen, nicht zuletzt die entscheidende Frage der Energiewende. Im Herbst würden sich dann alle Augen auf die USA richten: Die dortigen Wahlen seien wohl für viele ein Déjà-vu, die Auswirkungen könnten jedoch ganz andere sein. In so einem Umfeld würden vor allem die unmittelbar vorhandenen Daten zählen. Letztendlich würden die Anleger angesichts eines instabilen geopolitischen Umfelds und einer fragilen Wirtschaft weiterhin an den Lippen der Akteure aus Wirtschaft und Politik hängen und deren Signale deuten, um ihre Portfolios aufzubauen. Sollte man vor diesem Hintergrund noch immer Anleihen gegenüber Aktien bevorzugen?



Eines ist sicher: Wir befinden uns in einem Umfeld anhaltend angespannter Arbeitsmärkte und ein Szenario mit höherer Inflation würde potenziell für neue geldpolitische Straffungsmaßnahmen sprechen, so Nicolas Forest, Chief Investment Officer bei Candriam. Eine Rückkehr von Trump 1.2 ins Oval Office würde zudem die Spannungen mit Peking wiederbeleben. Hinzu kämen weitere geopolitische Ereignisse: Eine weitere Eskalation im Nahen Osten, der Ukraine oder anderweitige geopolitische Konflikte könnten die Karten bei den wirtschaftlichen Szenarien wieder neu mischen.



Glücklicherweise gebe es auch zahlreiche gute (und weniger gute) Nachrichten: Zum einen könnten die großen Währungsmächte und deren Zentralbanken eine lang ersehnte Kehrtwende vollziehen und so den riskantesten Anlageklassen Auftrieb verleihen. Zum anderen wären umfangreiche Fördermaßnahmen in China sehr willkommen, vor allem in Europa. Schließlich bleibe noch der fromme Wunsch nach einem Ende des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Dieses würde das geopolitische Risiko in Europa deutlich verringern. (07.12.2023/ac/a/m)





