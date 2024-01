Investoren stehen Schlange für den Memeinator Presale vor der BTC-Halbierung

Memeinator räumt bei den Meme-Coins auf

XRP, Dogecoin und Shiba Inu Preise stagnieren

XRP konnte im Jahr 2023 nach einem Teilerfolg gegen die U.S. Securities and Exchange Commission vor einem Bezirksgericht in Manhattan ordentlich zulegen. Allerdings entsprach die Nachricht nur einem relativ unspektakulären Plus von 46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Der Sieg hat den XRP-Kurs nicht einmal in die Nähe der 1-Dollar-Marke gebracht.



XRP-Kursprognose: Wie wird der XRP-Kurs im Jahr 2024 aussehen?

Bisher ist die Dynamik von XRP im Jahr 2024 fast vollständig zum Stillstand gekommen. XRP sieht schnell wie einer der schlechtesten Kryptos aus, die man halten kann. Kein Hype und keine Preisprognose lenken von der Tatsache ab, dass XRP, ähnlich wie Dogecoin und Shiba Inu, von neueren Projekten wie Memeinator in den Schatten gestellt wurde und wird.



Die Preisprognosen für XRP sind verständlicherweise bearish und verhalten. Trotz des Hypes durch einige bezahlte YouTube-Influencer ist es höchst unwahrscheinlich, dass der XRP-Preis in diesem Bull Run die 5-Dollar-Marke erreichen wird.



Memeinator Preisprognose: Wie wird der MMTR-Preis im Jahr 2024 aussehen?

Die Stagnation des XRP-Preises steht im krassen Gegensatz zum Memeinator-Preis, der in diesem Jahr kaum an der Oberfläche seines enormen Potenzials, den Preis in die Höhe zu treiben, gekratzt hat. Wie Bonk kürzlich gezeigt hat, verfügt Memeinator über die nötige Dynamik, um das zu erreichen, was viele Marktanalysten für eine 50-fache Kurssteigerung halten.



Schließlich sind Meme-Coins ein Barometer für eine positive Marktstimmung. Trotz erheblicher Wertverluste kann niemand leugnen, dass Meme-Coins wie PEPE und BONK im Jahr 2023 beneidenswerte Gewinne erzielt haben. Memeinator ist gut positioniert, um ähnliche, wenn nicht sogar höhere Gewinne zu erzielen als die oben genannten Meme-Coins, die ihren Höhepunkt wahrscheinlich bereits überschritten haben.



Verpassen Sie nicht eine der besten Presale Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2024

Da alte Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu durch neuere Meme-Coins in eine existenzielle Krise geraten sind - und es den Big-Cap-Münzen wie XRP auch nicht besser geht - ist Memeinator der klare Spitzenreiter unter den Meme-Coin-Projekten, die 2024 auf den Markt kommen. Der nächste Halbierungs- und Bullenmarktzyklus wird Memeinator 2024 wahrscheinlich einen göttlichen Preisanstieg bescheren.



Wir kommen jetzt in die letzte Phase des Memeinator-Presales im ersten Quartal 2024. Verpassen Sie nicht die goldene Gelegenheit, mit Memeinator vom nächsten Bull Run zu profitieren. (30.01.2024/ac/a/m)



Besuchen Sie die offizielle Memeinator Webseite, um Memeinator (MMTR) zu kaufen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag von Memeinator. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.









