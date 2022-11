Auch im Hinblick auf den Faktor Wirtschaft hätten die letzten Tage Futter für beide Seiten geboten. Während der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe rund um die Wachstumsschwelle rausgekommen sei, aber die Erwartungen übertroffen habe und eine Entspannung auf der Preisseite signalisiert habe, so habe sich im Pendant für das Dienstleistungsegment das gegenteilige Bild gezeigt. Eine der spannenden Fragen der nächsten Zeit werde ohnehin sein, ob die aktuellen Zinsängste am Aktienmarkt dann nahtlos in Rezessionsängste übergehen würden. Unsere Ökonomen sehen hier noch weiteres Abwärtspotenzial bei den Vorlaufindikatoren und erwarten das Tief der Wirtschaftsdynamik im Winterhalbjahr, so die Analysten der RBI.



Die Q3-Berichtssaison laufe durchaus ordentlich, wobei auch diesmal wieder eine große Diskrepanz in den Sektorergebnissen zu sehen gewesen sei. Auffällig sei gewesen, dass einige Big-Tech-Unternehmen die Konsenserwartungen verfehlt hätten. Andererseits gebe es mit dem Energiesektor einen klaren Gewinner im aktuellen Umfeld. Gut unterwegs seien auch die Banken, welche durch das "Comeback des Zinses" über steigende Nettozinsmargen höhere Kreditrisikovorsorgekosten und schwindende Investmentbankingerträge überkompensiert hätten. Dennoch gebe es aber auch im Hinblick auf die Unternehmensgewinne aus Sicht der Analysten ein "aber". Sie würden nicht glauben, dass sich das aktuelle Bild von in Summe robusten Gewinnen im Jahr 2023 fortsetzen lasse. Hier sähen die Analysten die Schätzungen noch deutlich revisionsbedürftig.



In Summe bleibe die aktuelle Marktsituation eine, wo sich positive und negativen Faktoren abwechseln würden und daher ein hochvolatiles Umfeld zu erwarten sei. Kurzfristig sähen die Analysten hier noch die Bären im Vorteil, da die FED vorerst "hawkish" geblieben sei, die Vorlaufindikatoren noch nicht ihr Tief markiert hätten und die Gewinnschätzungen für 2023 noch nach unten kommen dürften. Zudem könnte auch der Faktor Geopolitik zwischenzeitlich wieder für Turbulenzen sorgen. Einen belastbaren Boden für die Aktienmärkte sähen die Analysten aber dann gekommen, wenn sich die Zeichen für eine Umkehr der Inflation verstärken würden, ein Pausieren im Zinsanhebungszyklus greifbarer werde und das Tief bei den Vorlaufindikatoren erreicht sei.



In den nächsten Handelstagen stünden neben weiterhin zahlreichen Unternehmensergebnissen am Aktienmarkt ebenso wieder Makrodaten - wie insbesondere die US-Inflation - im Fokus. Die Schlagzeilen werden zudem aber auch von den Ergebnissen der dienstägigen US-Midterm-Elections beherrscht werden. Aus statistischer Sicht interessant ist dabei, dass das dritte Jahr im Präsidentschaftszyklus historisch das deutlich beste darstellte und wir nun seit Allerheiligen wieder im saisonal stärkeren Winterhalbjahr angekommen sind, so die Analysten der RBI. Auch das seien Hinweise, dass 2023 wieder ein besseres Aktienmarkt-Jahr werden sollte. (04.11.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im Oktober ging es an den Aktienmärkten kräftig aufwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei nach Meinung der Analysten auf die wiederum sehr pessimistische Stimmung und Positionierung Anfang des Monats zurückzuführen, welche im Zuge einer in Summe recht ordentlich verlaufenden Q3-Berichtssaison dann den Boden für eine Erholungsbewegung bereitet habe. Zusätzlich habe sich einmal mehr die Hoffnung aufgebaut, dass die US-Notenbank ähnlich wie die EZB schon stärkere Signale in Richtung Zinsanhebungspause auf ihrem Treffen am Mittwoch senden könnte.