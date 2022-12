Clyde Rossouw erwarte, dass die geopolitische Unsicherheit noch eine ganze Weile anhalten werde. Was sich aus Anlegersicht aber wahrscheinlich ändern werde, sei der Inflationsausblick. Das werde wiederum Auswirkungen auf das Gewinnwachstum haben sowie auf die Frage, ob man sich im nächsten Jahr um diese Zeit in einer Rezession befinden werde oder nicht. Einige der größten Inflationstreiber - wie die Öl-, Kupfer- und Eisenerzpreise - würden bereits nachlassen. Daher sollten sich die Anleger auf ein freundlicheres Zinsumfeld im Jahr 2023 einstellen können. Das sei wichtig, weil man sich dann weniger Gedanken darüber machen müsse, ob Aktien noch billiger werden müssten, und sich wieder auf andere Dinge konzentrieren könne: zum Beispiel die Frage, wie schnell die Unternehmen wachsen würden.



Wie sei der Ausblick für Qualitätswerte im Jahr 2023?



Clyde Rossouw glaube, dass defensivere Qualitätswerte wie Pharma- und Basiskonsumgüteraktien im Jahr 2023 unterdurchschnittlich abschneiden würden. Dagegen dürften Aktien von Unternehmen, die mehr Wachstumsmerkmale aufweisen würden - zum Beispiel Technologiewerte - im nächsten Jahr besser performen. Innerhalb des Qualitätsspektrums halte er es daher für wichtig, Portfolios stärker auf den Wachstumsfaktor auszurichten und nicht alle Qualitätswerte über einen Kamm zu scheren.



Werde Growth 2023 besser laufen als Value?



Dass Substanz- bzw. Value-Aktien in einem Umfeld steigender Zinsen attraktiv seien, liege auf der Hand: Anleger würden zu kurzfristigen Anlageperspektiven neigen und daher gerne versuchen, sich Renditen für ein oder zwei Jahre zu sichern. Wenn sich die Lage wieder etwas normalisiere, könnten diese Anleger jedoch feststellen, dass sie in Unternehmen investiert seien, die zwar eine attraktive Bewertung aufweisen würden, sich aber nahe am Höhepunkt des Ertragszyklus befinden würden. Beispiele seien Energieunternehmen, die sich mit sinkenden Ölpreisen oder niedrigeren Raffineriemargen konfrontiert sehen würden, oder Banken, die ganz klar vom Zinszyklus profitiert hätten.



Stattdessen sollten Anleger Ausschau nach Unternehmen halten, die jenseits dieser zyklischen Merkmale die nächste Wachstumsstufe erreicht hätten. Bis zur Normalisierung des Zinsumfelds bleibe noch etwas Zeit. Clyde Rossouw meine jedoch, dass der Rückenwind für Value-Aktien allmählich nachlasse. Dadurch spreche jetzt mehr für Aktien mit Growth-Merkmalen. (20.12.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2023 könnte ein Jahr für Wachstumswerte werden, so Clyde Rossouw, Co-Head of Quality bei Ninety One.Wie hätten sich Qualitätswerte im Jahr 2022 im Vergleich zum Gesamtmarkt gehalten?Zunächst einmal müsse betont werden, dass es verschiedene Ausprägungen von Qualität gebe, darunter defensive Werte wie Basiskonsumgüterunternehmen, strukturelle Wachstumswerte wie Technologieunternehmen und Zykliker wie Finanzwerte. Das zurückliegende Jahr sei ganz klar ein schwieriges Jahr für Anleger gewesen. Qualitätswerte hätten sich im Großen und Ganzen im Einklang mit dem Markt entwickelt. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bewertungen insgesamt korrigiert hätten und Aktien auf breiter Front billiger geworden seien. Es sei nicht so, dass mit den Aktien oder der Ertragslage der Unternehmen etwas nicht gestimmt habe, sondern dass die Märkte angesichts der steigenden Zinsen einfach nicht mehr bereit gewesen seien, die gleichen Multiplikatoren für diese Aktien zu zahlen.