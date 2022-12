Die Top-Picks im Segment Automobilsoftware seien ThunderSoft, Desay und ArcSoft Corp. Im Bereich Cybersicherheitssoftware favorisiere Goldman Sachs Beijing Venustech.



Für die meisten anderen Technologie-Teilbranchen prophezeie die US-Investmentbank eine schwächere Nachfrage. "Wir bleiben im Smartphone-Markt selektiv und bevorzugen Aktien, die Marktanteilsgewinne verzeichnen, sich in neue Endmärkte (z. B. Automobilelektronik) diversifizieren oder eine Verbesserung der Kundenbasis verzeichnen", so Goldman Sachs. Die Top-Picks seien hier BYD, Lianchuang Electronic Technology und AAC Technologies.



Die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China seien nach den angekündigten gelockerten Covid-19-Beschränkungen wieder gestiegen. Chinesische Aktien seien auf den Radar der Anleger zurückgekehrt. Der Aktionär bleibe derzeit in Sachen China aber noch zurückhaltend positioniert.



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. (19.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2023 - das Jahr chinesischer Aktien? Frage man die Analysten von Goldman Sachs, laute die Antwort zumindest teilweise Ja, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Experten würden auf ein Comeback der besonders stark in Mitleidenschaft gezogenen Technologie-Aktien aus China setzen. Besonders viel Potenzial würden sie allerdings nur in einem Teilsektor sehen.