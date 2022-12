Trotz des anhaltenden Drucks auf die Konjunktur im Jahr 2023 habe der Ausverkauf Blue-Chip-Unternehmen attraktiver gemacht. Strikteres Kostenmanagement bei Alphabet und Amazon.com in Verbindung mit ihrem Wachstumspotenzial dürfte ihre Fähigkeiten noch erhöhen, freien Cashflow zu generieren. Im Gegensatz dazu dürften Halbleiterwerte durch das nachlassende Wachstum in den USA und Europa in Mitleidenschaft gezogen werden. In den Geschäftsbereichen, die an PCs und Smartphones gebunden seien, seien die Bewertungs-Multiplikatoren zwar gesunken, aber auch die Erträge könnten noch weiter sinken.



Produktivität und Gesundheitsbranche würden von COVID-Erholung profitieren



Mit der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs und der Wiederbelebung in der Gastronomiebranche kehre auch das Wachstum auf das Vor-COVID-Niveau zurück. Die Produktivität sei zu Beginn der Pandemie aufgrund der beschleunigten Einführung neuer Technologien, neuer Arbeitsweisen und der Digitalisierung sprunghaft angestiegen, sei aber in den letzten Quartalen wieder gesunken. Dennoch erwarte Benkendorf dort, wo sich die privaten und geschäftlichen Aktivitäten normalisieren würden, künftig wieder Produktivitätszuwächse. Und wenn sich die Nachfrage wieder auf einem normaleren Niveau einpendele, werde sich auch die Inflation normalisieren.



Ein Ende der COVID-bedingten Unterbrechungen werde sich auch positiv auf ausgewählte Gesundheitsaktien auswirken. Aufgeschobene Behandlungen und Präventivmaßnahmen dürften wieder stärker in den Vordergrund rücken, ebenso wie die Konzentration auf die medizinische Grundversorgung und die Versorgung einer alternden Bevölkerung. Qualitativ hochwertige Unternehmen im Health-Care-Bereich mit strukturellen Wachstumstreibern dürften sich gut entwickeln.



Gute Aussichten für Qualität



Die Bewertungskorrektur biete eine vielversprechende Basis für Manager, die auf Qualität und Wachstum setzen würden. Der Rückzug einiger Anleger aus dem Growth-Bereich führe zu einer realistischeren Stimmung und eröffne disziplinierten Growth-Anlegern bessere Einstiegsmöglichkeiten. Die irrationale und durch ein Übermaß an Liquidität gekennzeichnete Ära dürfte 2023 endgültig zu Ende gehen.



Die Aktienmärkte würden auch in Zukunft von Innovationen profitieren, da Unternehmen neue Wege entwickeln würden, um das Leben der Menschen zu verbessern und Wohlstand zu schaffen. Die Suche nach Unternehmen mit nachhaltigem, vorhersehbarem Ertragswachstum zu angemessenen Bewertungen werde immer wichtiger werden. Und ohne die einfache Verfügbarkeit von Liquidität werde die aktive Aktienauswahl wieder stärker in den Fokus rücken. (21.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 2022 war ein schwieriges Jahr für Anleger, so Matthew Benkendorf, Chief Investment Officer, Vontobel Quality Growth.Das Zusammentreffen zahlreicher Faktoren, von hoher Inflation über den Krieg in der Ukraine bis hin zu volatilen Energiepreisen und extremen Marktschwankungen habe die Unsicherheit auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise von 2008 steigen lassen. Klar sei: Die Zeiten, in denen nahezu alle Aktienanlagen von der globalen Liquiditätswelle profitiert hätten, würden zu Ende gehen.Da die US-Notenbank den größten Teil ihrer Zinserhöhungen geliefert habe, dürften sich die Aktienkurse in Zukunft wieder stärker an der Entwicklung der Unternehmensgewinne orientieren, was grundsätzlich eine gesunde Dynamik darstelle. Chancen würden sich gerade bei Titeln eröffnen, die besonders abgestraft worden seien. Die für 2023 erwarteten erheblichen Performanceunterschiede zwischen Sektoren, Branchen und Unternehmen würden aber einen besonders disziplinierten Ansatz erfordern.US-Verbraucher bleiben spendabelAusverkauf der Technologieaktien eröffne Chancen