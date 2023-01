Jenseits der kurzfristigen makroökonomischen Situation sähen die Experten von M&G Investments Infrastruktur als wichtiges langfristiges Thema auf den Private Markets. Die Energiewende und die Umstellung auf eine digitale Wirtschaft stünden an. Bei der Umsetzung würden gerade erst entstehende Technologien eine große Rolle spielen - Technologien, die durch Private Equity, Venture Capital und Private Lending unterstützt würden.



2023 könnte die Inflation zwar sinken. Es bestehe aber die Gefahr, dass Anleger eine Rückkehr zu dem erwarten würden, was sie für "normal" halten würden. Doch in Wirklichkeit seien negative Zinssätze nicht "normal" gewesen. Auch die überall verfügbare Überschussliquidität sei nicht "normal". Längerfristig bewegen wir uns von sehr niedrigen Zinsen auf ein Umfeld zu, das eher den historischen Trends entspricht, so die Experten von M&G Investments. Dies könnte Druck auf diejenigen Bereiche der Private Markets ausüben, die in der jüngsten Niedrigzinsphase sehr stark gewachsen seien.



Ein viel diskutierter Trend sei die Demokratisierung von Private Assets - also die Erweiterung des Anlegerkreises über die institutionellen Investoren hinaus. Das berge folgende Herausforderung: Institutionelle Anleger seien mit der Idee eine "J-förmigen" Renditekurve bei Private Equity aufgewachsen. Die Renditen einer Investition seien also in den ersten Jahren negativ, bevor sie in späteren Phasen zu Erträgen führen würden. Berater - etwa im Bankvertrieb - und Privatanleger seien mit dieser Renditestruktur weniger vertraut. Darum seien aus diesen Marktsegmenten weniger Investitionen in Private Assets geflossen. Doch das Entstehen und Wachstum eines Sekundärmarktes könnte nun zur Demokratisierung der Anlageklasse beitragen. Anleger könnten auf diesem Wege sofortige Renditen erzielen - wenn auch etwas niedrigere als Anleger, die einen Fonds während der gesamten Laufzeit halten könnten.



Dazu würden auch Angebote wie EU-LTIFs (langfristige Investmentfonds) und britische LTAFs (Long Term Asset Funds) beitragen, die die herkömmlichen Marktstrukturen allmählich ändern würden. Kunden könnten damit in Produkte investieren, die nicht täglich liquide seien. Derzeit entstünden neue halbliquide Fonds im Private Assets Bereich. Dies dürfte die Nachfrage steigern, was wiederum das Wachstum des Marktes insgesamt fördern könnte.



Ein weiterer, unserer Einschätzung nach wichtiger, Rückenwind für Private Markets kommt aus einer anderen Richtung: Dem steigenden Interesse an nachhaltigen Anlagen und Impact Investing, so die Experten von M&G Investments. Es gebe auf den Private Markets viele Anlagemöglichkeiten, die positiv zu Klimazielen oder sozialen Anliegen beitragen würden. Oft seien diese auf ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Aktivität ausgerichtet. Die Anlagemöglichkeiten seien breit gefächert: Erneuerbare Energien, digitale Transformation, Wohnungen für Studierende, erschwinglicher Wohnraum, Stadterneuerung, Forstwirtschaft, finanzielle Integration und andere. Das Spektrum interessanter Vermögenswerte mit attraktiven Renditechancen sei außerordentlich groß.



Anleger sähen sich einem neuen Umfeld gegenüber. Daher würden die Finanzmärkte wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten von einer gewissen Volatilität geprägt sein. Nach Überzeugung der Experten von M&G Investments gebe es auf den Private Markets jedoch eine breite Palette von Anlagestrategien und Vermögenswerten, die ein schwieriges Umfeld mit höheren Zinsen gut überstehen könnten - und die interessante, langfristige Chancen bieten würden. (25.01.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Will Nicoll, CIO Private and Alternative Assets bei M&G Investments, sieht gute Einstiegschancen für Privatanleger in einem Großteil der Private Assets.Private Markets seien eine breit gefächerte und vielseitige Sammlung von Anlageklassen. Dazu würden Investitionsmöglichkeiten in Private Credit, strukturierte Finanzierungen und Konsumentenkredite, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity gehören. Angesichts dieser Vielfalt hätten sich die steigenden Zinsen auf verschiedene Teile des Marktes unterschiedlich ausgewirkt. Einige Teilmärkte hätten deutlich reagiert, angetrieben von denselben Bedenken bezüglich Kreditwürdigkeit wie die öffentlichen Rentenmärkte. Andere Teilmärkte würden gerade erst beginnen, die Möglichkeit eines rezessiven Gegenwinds einzupreisen. Wieder andere seien eher defensiv ausgerichtet und hätten das Potenzial, selbst den schwierigsten wirtschaftlichen Prognosen standzuhalten.Die Experten von M&G Investments würden davon ausgehen, dass 2023 auf den Private Markets etliche sehr vielversprechende Ideen und Einstiegsgelegenheiten entstehen würden. Dennoch dürfte es angesichts der aktuellen Lage schwieriger werden, eine große Zahl neuer Investoren für private Beteiligungen zu gewinnen. Für die Märkte für Private Assets und Private Equity insgesamt würden die Experten von M&G Investments jedoch langfristigen Rückenwind erwarten.