Tradegate-Aktienkurs 1&1-Aktie:

12,56 EUR +5,55% (03.08.2023, 09:12)



ISIN 1&1-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1-Aktie:

1U1



Kurzprofil 1&1 AG:



Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.



Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion steht 1&1 in den Startlöchern für den Bau eines eigenen Mobilfunknetzes. Im Mai 2021 hat 1&1 eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica abgeschlossen, durch die das Unternehmen seinen Kunden bereits in der Aufbauphase seines neuen Netzes flächendeckenden Empfang bieten kann. (03.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 1&1-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) charttechnisch unter die Lupe.Seit Januar 2018 seien 1&1-Aktionäre durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen. Auf Basis der wichtigen Marke von 10 EUR habe der Titel zuletzt allerdings vier Monatskerzen mit kleinen Körpern ausgeprägt - ein erstes Indiz dafür, dass der größte Verkaufsdruck ausgelaufen sei. In diese Kerbe würden auch die positiven Divergenzen schlagen, welche diverse Indikatoren in unterschiedlichen Zeitebenen signalisieren würden. Das sei bisher fast zu "verhalten" formuliert, denn die gestrigen Kursavancen würden den seit Februar 2022 bestehenden Baissetrend (akt. bei 10,23 EUR) zu den Akten legen. Gleichzeitig sorge der Spurt über die Hochpunkte bei 10,76/10,86 EUR für den Abschluss einer unteren Umkehrformation. Die vervollständigte Bodenbildung eröffne nun ein kalkulatorisches (Mindest-)Kursziel im Bereich von 12,40 EUR, welches bestens mit dem Tief vom Oktober 2022 (12,33 EUR) harmoniere. Die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 11,52 EUR) untermauere die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Im Erfolgsfall würden die Hochs bei rund 13,25 EUR das nächste Erholungsziel abstecken. Um die beschriebene Trendwende nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, gelte es in Zukunft, die o. g. Hochs bei 10,86/10,76 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 1&1-Aktie:12,00 EUR +17,19% (02.08.2023, 17:35)