Kurzprofil 1&1 AG:



Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.



Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion steht 1&1 in den Startlöchern für den Bau eines eigenen Mobilfunknetzes. Im Mai 2021 hat 1&1 eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica abgeschlossen, durch die das Unternehmen seinen Kunden bereits in der Aufbauphase seines neuen Netzes flächendeckenden Empfang bieten kann. (18.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der jahrelangen Talfahrt gehöre die Aktie von 1&1 seit Wochen zu den Top-Performern. Der Roaming-Coup mit Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) und die Pläne der Bundesnetzagentur, auf eine neue Frequenzauktion zu verzichten, seien am Markt gut angekommen. Auf das eigene Netz des Konzerns müssten Kunden derweil noch länger warten.So müsse 1&1 erneut den Start seines Handynetzes verschieben. Der Hebel solle nun erst im Dezember umgelegt werden und nicht schon Ende September, habe der Konzern am Montag in Montabaur mitgeteilt. Ursprünglich habe dies bereits Ende 2022 geschehen sollen, nach Lieferschwierigkeiten von Ausbaupartnern sei das Vorhaben aber vorerst auf Eis gelegt worden. Es sei nur in einer Mini-Version als Festnetz-Ersatzprodukt losgegangen, von dem mobile Nutzer nichts gehabt hätten. In der kommenden Woche sollte das vierte deutsche Handynetz endlich starten, dazu komme es jetzt aber nicht.Hintergrund dafür sei ein Wechsel der Partner von 1&1. Der Anbieter nutze derzeit noch das Handynetz von Telefónica (O2) ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ). Wenn es aber sein eigenes Netz aktiviere, verliere es nach einer Übergangszeit seinen Status als virtueller Netzbetreiber - ab Januar dürfte 1&1 dann keine Verträge mehr verkaufen, die auch das 5G-Netz von O2 nutzen würden. Ab Sommer 2024 greife nach Unternehmensangaben eine 5G-Kooperation mit Vodafone (National Roaming) - ab dann seien 1&1-Kunden wieder deutschlandweit mit 5G versorgt.1&1 habe zwar bei der Bundesnetzagentur einen Antrag gestellt, damit die Übergangszeit erweitert werde - und zwar bis zum Beginn des National-Roaming-Deals mit Vodafone. Darüber habe die Regulierungsbehörde allerdings noch nicht entschieden. Hätte 1&1 trotzdem schon nächste Woche sein eigenes Netz gestartet, wäre die Firma auf Risiko gegangen - bei einer Ablehnung ihres Antrags würde sich ihre Stellung am Markt ab Januar 2024 verschlechtern. Um dies zu vermeiden, verschiebe 1&1 den Handynetz-Starttermin. Deutschen Telekom , von Vodafone und von Telefónica (O2). Branchenexperten würden durch das vierte Netz mit einem verschärften Wettbewerb rechnen, der den Verbrauchern nutzen könnte.Die erneute Verschiebung zeige zwar einerseits, mit wie vielen Herausforderungen und Problemen 1&1 beim Netzaufbau zu kämpfen habe. Andererseits sei die Entscheidung angesichts der Risiken rund um die Telefónica-Partnerschaft quasi unumgänglich. Entsprechend reagiere die Aktie auch positiv und setze ihren Trend nach oben fort.Trader lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur 1&1-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material von dpa-AFX