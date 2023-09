Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heute vor 15 Jahren habe die Pleite einer der weltgrößten Investmentbanken, Lehman Brothers, die Finanzmärkte erschüttert, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Eine der bekanntesten Börsenweisheiten laute: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Verkaufen, wenn die Violinen spielen". Angeblich solle der Bankier Carl Mayer von Rothschild den Spruch Anfang des 19. Jahrhundert geprägt haben. Wer am 15. September 2008 statt wie Millionen von Anlegern in Panik zu verfallen und fluchtartig alles zu verkaufen, Aktien gekauft habe, könne sich heute in der Regel freuen.So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit dem 15. September 2008 bis zum gestrigen Handelsschluss um 160% zugelegt. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei im gleichen Zeitraum um 219% geklettert - würde man beim Kursindex die Dividendenzahlungen berücksichtigen, wären es sogar 363%. Beim breiteren S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) laute das Ergebnis plus 277 bzw. plus 409%. Den Vogel habe allerdings der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) abgeschossen, der ein Plus von 807 respektive 956% erzielt habe. Dank der starken Kursentwicklung der US-Technologieaktien in der vergangenen Dekade wäre somit aus einer theoretischen Einmalanlage von 1.000 Euro bei Wiederanlage der Dividenden ein Vermögen von 10.560 Euro geworden.Die Börse sei zwar keine Einbahnstraße, langfristig sollten sich mit guten Aktien jedoch außerordentliche Renditen erzielen lassen. (15.09.2023/ac/a/m)