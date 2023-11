1. Kontaktinformationen:

2. Berufsziel:

3. Berufliche Zusammenfassung:

4. Berufserfahrung:

5. Bildung:

Ihre akademische Ausbildung sollte mit Ihrem höchsten erlangten Abschluss beginnen. Dies beinhaltet Ihren Studienabschluss, die Institution, das Abschlussdatum und relevante akademische Auszeichnungen. Zum Beispiel: "Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Abschluss 2020, Summa Cum Laude." Des Weiteren sollten Sie allerdings auch das Zeugnis für Ihren schulischen Abschluss beifügen, wobei das Abschlusszeugnis vollkommen ausreicht.



6. Zertifizierungen und Qualifikationen:

Wenn Sie über spezielle Zertifikate oder Qualifikationen in der Aktienbranche verfügen, sollten Sie diese aufführen. Dies könnte beispielsweise die Zertifizierung als Chartered Financial Analyst (CFA) sein. Geben Sie an, wann Sie die Zertifizierung erhalten haben und in welchen Bereichen Sie spezialisiert sind. Legen Sie entsprechende Belege hier auch dem Lebenslauf bei.



7. Finanzkenntnisse:

Hier sollten Sie Ihre speziellen Kenntnisse im Finanzbereich hervorheben. Dies könnte den Umgang mit Aktien, Analyse von Finanzdaten und andere relevante Fähigkeiten umfassen. Sie könnten Ihre Fähigkeiten in der Aktienanalyse, Risikobewertung und Portfolio-Management genauer beschreiben. So zeigen Sie, dass Sie in diesem Bereich Erfahrung haben.



8. Fähigkeiten und Softwarekenntnisse:

Listen Sie Ihre Fähigkeiten und Softwarekenntnisse auf, die in der Aktienbranche gefragt sind. Dazu gehören möglicherweise Kenntnisse in Excel, Bloomberg-Terminals, Trading-Plattformen und Finanzsoftware. Beschreiben Sie, wie Sie diese Kenntnisse in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn eingesetzt haben.



9. Erfolge und Erfolgsbilanz:

Unterstreichen Sie Ihre beruflichen Erfolge und Erfolgsbilanzen in der Aktienbranche. Dies können spezielle Projekte, Investitionserfolge oder Auszeichnungen sein. Beispielsweise könnten Sie auf eine erfolgreiche Übernahme oder ein profitables Handelsportfolio hinweisen.



10. Mitgliedschaften und Aktivitäten:

Falls Sie Mitglied in relevanten Berufsverbänden oder Organisationen sind oder an Aktivitäten teilgenommen haben, die Ihre Kenntnisse und Ihr Engagement in der Aktienbranche unterstreichen, sollten Sie dies aufführen. Beschreiben Sie Ihre Rolle und Ihre Erfahrungen in diesen Organisationen.



Denken Sie außerdem unbedingt daran, dass Sie Ihre Zeugnisse und auch Referenzen von vorherigen Jobs beifügen. Wenn Sie Weiterbildungen in diesem Bereich gemacht haben, sollten Sie hier auch die entsprechenden Zertifikate über den jeweiligen Abschluss oder die Teilnahme zufügen. (03.11.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienbranche ist spannend und schnelllebig. Nicht jeder kann in diesem Bereich arbeiten und mit dem Tempo mithalten. Wenn Sie sich allerdings fit fühlen und gerne in diesem Bereich tätig werden möchten, brauchen Sie einen guten Lebenslauf.Wir geben Ihnen heute 10 goldene Tipps, was Dinge sind, die unbedingt in Ihren Lebenslauf gehören, damit Sie sich hoffentlich erfolgreich bewerben können.Ihre Kontaktinformationen sind der erste Eindruck, den Sie bei einem potenziellen Arbeitgeber hinterlassen. Es ist wichtig, dass diese korrekt und leicht zu finden sind. Stellen Sie sicher, dass Ihr Name in einer klaren und gut lesbaren Schriftart angegeben ist. Ihre Adresse sollte Ihre aktuelle Wohnadresse widerspiegeln, und Sie sollten Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Die E-Mail-Adresse sollte professionell und seriös sein, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Sie brauchen keine weiteren Angaben zu Ihrer Person zu machen, da diese kein Bestandteil eines Lebenslaufs sind.Ihr berufliches Ziel sollte prägnant und spezifisch sein. Es sollte verdeutlichen, welche Position oder welchen Bereich in der Aktienbranche Sie anstreben. Zum Beispiel könnten Sie schreiben: "Zielstrebiger Finanzanalyst mit dem Ziel, komplexe Finanzmodelle zu entwickeln und die Rendite für Investoren zu maximieren." Solche Worte sind Schlagworte, die ins Auge stechen und Interesse erwecken.Die berufliche Zusammenfassung ist eine kurze Einführung in Ihre Qualifikationen und Erfahrungen in der Aktienbranche. Hier sollten Sie Ihre Hauptstärken und Erfolge hervorheben. Beispielsweise könnten Sie schreiben: "Ich verfüge über umfassende Erfahrungen in der Finanzanalyse und habe erfolgreich Portfolios verwaltet, um maximale Renditen zu erzielen. Meine starken analytischen Fähigkeiten und meine Leidenschaft für die Aktienbranche machen mich zu einem wertvollen Asset."Ihre berufliche Erfahrung ist einer der wichtigsten Teile Ihres Lebenslaufs. Beginnen Sie mit Ihrer aktuellen oder letzten Position und arbeiten Sie rückwärts. Für jede Position sollten Sie den Jobtitel, das Unternehmen, den Zeitraum, Ihre Hauptverantwortlichkeiten und Erfolge auflisten. Wenn Sie beispielsweise als Finanzanalyst gearbeitet haben, könnten Sie Ihre Aufgaben wie folgt beschreiben: "Analyse von Finanzdaten, Erstellung von Prognosen und Empfehlungen für Investitionen, Portfolio-Management und Kommunikation mit Kunden."