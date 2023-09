Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ørsted verliert 6,5% nach Investitionswarnung des CEO - Aktien auf 5-Jahres-Tief - AktiennewsDänemarks größtes Unternehmen für erneuerbare Energien und Installateur von Offshore-Windparks Ørsted (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) verliert heute mehr als 6,5%, so die Experten von XTB.Vor einigen Tagen habe das Management vor verschobenen Windparkbauprogrammen in den USA gewarnt, und die Rückgänge hätten sich heute nach den Kommentaren von CEO Mads Nipper beschleunigt.- Laut Nipper werde die Verschiebung von Projekten durch eine problematische Lieferkette und höhere Zinsen in den USA beeinflusst, durch die die Energiewende stark an Schwung verloren habe. Neben der Ørsted-Aktie verliere auch der Turbinenhersteller und -dienstleister Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) an Boden.- Die Analysten von Wood Mckenzie würden darauf hinweisen, dass die Bedenken von Ørsted in Bezug auf die Windkraftprojekte an der Ostküste der USA nicht die letzten in diesem Jahr sein würden und dass es sich um ein branchenweites Problem handle: Das Unternehmen erwäge, ein Projekt aufzugeben, das die Einwohner der Bundesstaaten New York, Connecticut und New Jersey mit Strom versorgen sollte.- Das Unternehmen habe außerdem mitgeteilt, dass es die Vorarbeiten für den Bau von Windparks fortsetzen werde, obwohl ein Abbruch des Projekts in Erwägung gezogen werde. Direktor Mads Nipper solle heute inoffiziell gesagt haben, dass das Unternehmen die Arbeiten zwar fortsetze, aber bereit sei, sie aufzugeben, wenn es keinen Wert in dem Projekt sehe. Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien würden Vorabinvestitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erfordern. Ørsted habe auch gesagt, dass es möglicherweise nicht so viele Steuererleichterungen von den Vereinigten Staaten erhalten könne, wie es erwartet habe.Bislang habe das Unternehmen 4 Mrd. USD in die Entwicklung von Offshore-Anlagen in den USA investiert, deren Gesamtkosten auf 10 Mrd. USD geschätzt würden. Die USA würden ein wichtiger Zukunftsmarkt für den gesamten Sektor bleiben, und Nipper sei der Ansicht, dass ein Ausstieg für die Ørsted-Aktionäre nicht von Vorteil wäre. Der Markt sei durch den Ausstieg des Unternehmens aus den US-Investitionen eindeutig verunsichert worden. (News vom 05.09.2023)