Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (22.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der von massiven Abschreibungen betroffene Offshore-Windkraft-Weltmarktführer Ørsted arbeite an seiner finanziellen Disziplin. In diesem Kontext verwundere es nicht, dass die Dänen ein deutsche Wasserstoff-Projekt nicht weiter verfolgen und fallen lassen würden.Die Erdölraffinerie Heide und der Partner Ørsted hätten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ihre Pläne für eine 30-Megawatt-Elektrolyseanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff wegen gestiegener Investitionskosten und damit verbundener wirtschaftlicher Risiken abgebrochen. Es sei mindestens das zweite Projekt dieser Art, das Ørsted in den letzten Monaten aufgegeben habe, heiße es. In einer Stellungnahme habe Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland, Jörg Kubitza, gesagt, dass ein solches Projekt wirtschaftlich sein müsse.Das sogenannte Heide-Projekt sei einige Jahre verfolgt worden und habe auch vom Bund finanzielle Rückendeckung erhalten. Die "H2 Westküste GmbH", ein Konsortium, dem u.a. Nel, GP Joule und EDF angehören würden, hätten das Vorhaben realisieren wollen.Im derzeitigen Marktumfeld mit hohen Zinsen habe es die Branche der Erneuerbaren Energien alles andere als einfach. Bei Ørsted würden sich noch hausgemachte Probleme hinzugesellen, die hohe Abschreibungen erfordern würden. Hier heiße es weiter abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link