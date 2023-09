Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

51,98 EUR -1,78% (06.09.2023, 12:09)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

387,80 DKK -2,00% (06.09.2023, 11:55)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (06.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Seit etwa einer Woche wehe bei Ørsted ein anderer Wind. Angekündigte Abschreibungen auf das US-Portfolio von bis zu 16 Mrd. DKK (Dänische Kronen, umgerechnet ca. 2,15 Mrd. Euro) würden den Investment-Case beim Weltmarktführer für Offshore-Windkraft infrage stellen. Nicht nur Analysten würden mit kritischen Kommentaren und gestrichenen Kurszielen reagieren, auch bei den Ratingagenturen würden Zweifel wachsen.Moody's habe den Ausblick für Ørsted auf "Negative" abgestuft. Die "Baa1"-Ratings würden aber unberührt bleiben. Für Jakob Magnussen, Head of Credit Research bei der Danske Bank, sei die Anpassung des Ausblicks von Moody's "eine Überraschung" und "eine Warnung" an den Windparkentwickler.Am Mittwoch setze sich indes die Talfahrt bei der Aktie von Ørsted fort. Bei 373,80 DKK habe der Windkraft-Wert ein neues Mehrjahrestief markiert. Kurz vor der Horror-Nachricht seien Anleger noch bereit gewesen, gut 550,00 DKK für eine Ørsted-Aktie zu zahlen. Ausgehend vom Rekordhoch aus dem Jahr 2020 betrage der Kursverlust inzwischen über 70%.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link