Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (30.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Beben in der Windkraftbranche: Der dänische Offshore-Windkraftweltmarktführer Ørsted müsse milliardenschwere Wertberichtigungen in den USA vornehmen. Die Aktie breche zur Stunde um 17,7 Prozent ein und krache auf ein neues Mehrjahrestief. Auch Versorger wie RWE oder Iberdrola ziehe nach der äußerst negativen Nachricht nach unten.Wie Ørsted am Dienstagabend bekannt gegeben habe, habe das Unternehmen bei seinen kurzfristigen US-Offshore-Windkraftprojekten die gesamten negativen Auswirkungen in Bezug auf die Lieferkette, den fehlenden positiven Fortschritt bei der Investitionssteuergutschrift (ITC) und die gestiegenen Zinssätze bewertet, welche das US-Portfolio betreffen würden."Ørsted ist zu dem Schluss gekommen, dass die Fähigkeit dieser Lieferanten, ihre Zusagen und vertraglich vereinbarten Zeitpläne einzuhalten, immer mehr gefährdet ist. Dies könnte zu Folgewirkungen führen, die künftige Remobilisierungen zur Beendigung der Installation erforderlich machen, sowie zu potenziell verzögerten Einnahmen, zusätzlichen Kosten und anderen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell", würden die Dänen warnen. Diese Auswirkungen würden demnach zu Wertminderungen in Höhe von fünf Milliarden Dänische Kronen (etwa 671 Millionen Euro) führen.Doch damit nicht genug: "Darüber hinaus kommen unsere fortgesetzten Gespräche mit hochrangigen Interessenvertretern auf Bundesebene über zusätzliche ITC-Qualifikationen für Ocean Wind 1 und Sunrise Wind nicht so voran, wie wir zuvor erwartet hatten. Wir führen weiterhin Gespräche mit Interessengruppen auf Bundesebene, um uns für zusätzliche Steuergutschriften über 30 Prozent zu qualifizieren. Sollten sich diese Bemühungen als erfolglos erweisen, könnte dies zu Wertminderungen von bis zu sechs Milliarden Dänische Kronen führen", heiße es weiter.Zuletzt befand sich das Papier von Ørsted nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link