NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

259,80 DKK +2,89% (02.11.2023, 10:16)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (02.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Um 26% sei das Papier des dänischen Offshore-Windspezialisten am Mittwoch einmal mehr eingebrochen. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten bei den Anlegern einmal mehr für Enttäuschung gesorgt, nachdem sich der Konzern von zwei Projekten in den USA verabschiede. Die Kursreaktion zeige, wie schwierig die Lage bei Ørsted sei. Das Vertrauen in die Offshore-Branche sei deutlich gesunken. Die Profitabilität neuer Projekte stehe in Zweifel. Auch wenn die Wertberichtigungen der richtige Schritt seien, sei Vorsicht angebracht. Anleger sollten weiterhin nicht ins fallende Messer greifen. Erst müsse die Ørsted-Aktie einen nachhaltigen Boden ausbilden. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:35,09 EUR +3,72% (02.11.2023, 10:31)