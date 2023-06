Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (08.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der Offshore-Windparkbetreiber könne mit seinem Capital Markets Day in London überzeugen. Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, habe der dänische Konzern einen vielversprechenden Ausblick auf die laufende Dekade gegeben. Zuletzt habe es ohnehin viele spannende Nachrichten gegeben.Ørsted habe sein vollständig eigenfinanziertes Ziel von etwa 50 Gigawatt installierter erneuerbarer Kapazität bis zum Jahr 2030 bestätigt. Dafür wolle Ørsted etwa 475 Mrd. DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 63,8 Mrd. Euro) in die Hand nehmen. Was das EBITDA-Ziel betreffe, würden die Dänen optimistischer: So sollten bei dieser Kennzahl im Jahr 2030 50 bis 55 Mrd. DKK in den Büchern des Unternehmens stehen. Das entspreche einem jährlichen Plus von 13 bis 14%. Darüber hinaus werde Ørsted im Hinblick auf sein Renditeziel für das eingesetzte Kapital (ROCE) zuversichtlicher. Hier peile der Offshore-Wind-Spezialist einen Wert von rund 14% an.Nachhaltigkeit genieße bei Ørsted einen besonders hohen Stellenwert. Bei allen Projekten, die die Dänen mit dem Turbinenbauer Vestas vorantreiben würden, sollten fortan Türme aus kohlenstoffarmen Stahl sowie Rotorblätter aus recycelten Materialien zum Einsatz kommen. Damit ebne das Duo den Weg für die ersten vollständig recycelbaren Offshore-Windparks. Außerdem habe Ørsted in dieser Woche bekräftigt, sich zu verpflichten, ab sofort alle Solarpaneele aus seinem globalen Portfolio von Solarparks wiederzuverwenden oder zu recyceln.Der dänische Offshore-Windparkbetreiber könne am Donnerstag mit seinen ambitionierten Zielen die Marktteilnehmer überzeugen. "Der Aktionär" sehe langfristig enormes Potenzial für den dänischen Weltmarktführer. Anleger könnten einsteigen, sollten aber ihre Position mit einem Stopp bei 72 Euro versehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2023)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.