NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

442,50 DKK +5,13% (31.08.2023, 16:59)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (01.09.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche bei Ørsted von einer bösen Überraschung bei den Anlegern. Es würden Milliardenabschreibungen auf das US-Geschäft drohen. Hinzu kämen Lieferkettenprobleme. Was die Anleger zusätzlich verunsichere, sei die Tatsache, dass sich das Unternehmen bei einem Kapitalmarkttag im Juni noch sehr positiv geäußert habe. Viele institutionelle Anleger hätten sich dazu negativ geäußert. Da sei viel Vertrauen verspielt worden. Momentan sei das Papier ein fallendes Messer. Anleger sollen jetzt bei der Ørsted-Aktie abwarten, bis sich die Situation beruhigt hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ørsted-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:59,40 EUR +0,17% (01.09.2023, 16:09)