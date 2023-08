Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

57,96 EUR +2,22% (31.08.2023, 10:33)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

426,60 DKK +1,35% (31.08.2023, 10:19)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Abschreibungen von bis zu 16 Mrd. DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 2,1 Mrd. Euro) auf ein US-Portfolio: Mit dieser Nachricht habe Ørsted in dieser Handelswoche die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Der Vertrauensverlust wiege schwer, denn das Management habe auf dem Capital Markets Day am 8. Juni noch vor Optimismus gestrotzt.Die zahlreichen negativen Ersteinschätzungen von Analystenseite würden Bände sprechen. Die Folge seien massive Kurszielsenkungen, die in den kommenden Tagen und Wochen über den Ticker laufen würden. Interessierte Anleger sollten nach dem Kurseinbruch von rund 25% keinesfalls ins fallende Messer greifen. Charttechnische Bodenbildung unbedingt abwarten, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: