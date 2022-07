Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des dänischen Offshore-Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Ørsted sei seit Jahren in Deutschland als Betreiber von Offshore-Windanlagen aktiv. Jetzt würden die Dänen einige Geschäftszweige des Windparkbetreibers Ostwind übernehmen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit der Übernahme werde man nun auch im Onshore-Geschäft in Deutschland und Frankreich aktiv.Ostwind sei ein deutsch-französisches Unternehmen, das in den Bereichen Planung, Bau und Betrieb von Wind- und Solarparks tätig sei. Mit der am Montag angekündigten Übernahme verfolge Ørsted seine Strategie, die Präsenz in Europa und im Festland-Geschäft auszubauen, weiter. Nachdem 2021 mit einer Übernahme der Einstieg in den Onshore-Markt in Irland und Großbritannien und zuletzt der Eintritt in den spanischen Markt erfolgt sei, habe Ørsted derzeit 4,8 Gigawatt in Europa und den USA im Betrieb.Ørsted-Vorstandsmitglied Neil O'Donovan, gleichzeitig Verantwortlicher für den Geschäftsbereich Onshore, halte die Übernahme für einen wichtigen Schritt. Man trete in zwei wichtige Märkte ein, von denen der deutsche bereits eine wichtige Rolle im Offshore-Geschäft spiele. Von der Kombination erhoffe sich Ørsted nun erhebliche Synergieeffekte."Der Aktionär" ist von dem Unternehmen überzeugt und Anleger können einen Einstieg wagen, so Julian Weber von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 150 Euro. (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link