Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

51,74 EUR +2,50% (18.01.2024, 18:00)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

385,10 DKK +2,47% (18.01.2024, 16:59)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (18.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Die Aktie von Ørsted arbeite sich kontinuierlich aus dem Tal der Tränen. Neben einem Medienbericht, wonach dem deutschen Energiekonzern RWE Interesse am dänischen Offshore-Weltmarktführer nachgesagt werde, sorgen auch operative Fortschritte wieder für mehr Optimismus bei Ørsted würden. So zum Beispiel Neuigkeiten aus Irland.Ørsted hat dort die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für den Onshore-Windpark Farranrory in Tipperary getroffen. Es handele sich demnach um den 22. Windpark des Unternehmens auf der irischen Insel. Geplant sei, den Windpark mit neun Windturbinen auszustatten und somit 43,2 Megawatt Kapazität zu erreichen. Nach der Inbetriebnahme erhöhe sich damit die operative Kapazität der Dänen auf über 500 Megawatt, die sich aus Solar- und Onshore-Windenergie zusammensetze.In Europa verzeichne Ørsted weitere Fortschritte. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen aber massive Wertberichtigungen auf ihr US-Portfolio vornehmen müssen. Da die schlechten Nachrichten nur einige Wochen nach einem vielversprechenden Kapitalmarkttag kommuniziert worden seien, habe das Management auch viel Vertrauen verspielt. Vertrauen, welches das Unternehmen nun wieder zurückgewinnen müsse. Die Aktie von Ørsted sei derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: