Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

37,59 EUR -17,96% (01.11.2023, 11:38)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

277,00 DKK -18,48% (01.11.2023, 11:23)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ

Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa.

Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung

und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche

Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil &

Gas. (01.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G,NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der dänische Offshore-Windkraftanlagen-Konzern habe mit seinen Neunmonatszahlenenttäuscht. Sie seien schlechter als befürchtet ausgefallen. Die Ørsted-Aktie sacke amMittwoch auf den tiefsten Stand seit 2017 ab.Im Neunmonatsbericht teile Ørsted nun mit, dass die Ende August veröffentlichtenvoraussichtlichem Wertminderung i.H.v. bis zu 16 Mrd. DKK (Dänische Kronen) nichtausreichen würden. Die Offshore-Windprojekte in den USA hätten weitere negativeEntwicklungen erfahren, "die auf negative Auswirkungen im Zusammenhang mit derLieferkette, gestiegene Zinssätze und das Fehlen einer OREC-Anpassung bei Sunrise Windzurückzuführen sind", schreibe das Unternehmen. Die Wertminderungen würden sich für dieersten neun Monate sich nun auf insgesamt 28,4 Mrd. DKK belaufen, von denen derGroßteil (19,9 Mrd. DKK) auf den US-Projekt Ocean Wind 1 entfalle.Das Ørsted-Debakel belaste am Mittwoch auch andere Windkraftanlagen-Anbieter. DieStimmung für Offshore-Wind-Aktien im allgemeinen und für Ørsted im speziellen sei an derBörse auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Bis eine Besserung eintrete und insbesondereØrsted-Aktie einen Boden finde, sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie verharren, soMartin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.(Analyse vom 01.11.2023)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rsted-aktie-crasht-schon-wieder-windkraft-

