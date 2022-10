Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

79,85 EUR +2,29% (24.10.2022, 12:50)



NASADQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

592,30 DKK +3,08% (24.10.2022, 12:38)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (24.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Handelswoche starte für den DAX freundlich und das obwohl sich chinesische Aktien heute nach der Widerwahl von Xi auf Talfahrt befänden. Auch die Aktie vom dänischen Offshore-Windparkbetreiber Ørsted starte mit einem Kursanstieg von aktuell 2,2 Prozent. Damit die Erholung gelinge, seien jetzt diese Marken wichtig.Obwohl das Bewusstsein in der Politik weltweit immer stärker zu mehr Nachhaltigkeit tendiere, würden sich Wind-Aktien aktuell schwer tun. Auch beim dänischen Offshore-Windpark-Riesen Ørsted sei die Stimmung an der Börse derzeit verhalten. Die Aktie habe einen wilden Ritt seit Jahresbeginn vollzogen und notiere aktuell rund 30 Prozent tiefer.Anfang Oktober sei der Titel sogar unter die starke Unterstützung am Jahrestief bei 630 Dänische Kronen (DKK) gefallen. Der Kurs sei in der Folge auf ein neues Mehrjahrestief bei 567 DKK abgesackt und habe sich leicht stabilisiert. Wichtig für eine nachhaltige Erholung sei jetzt, dass die Bullen die Aktie über den nächsten Widerstand bei 612 DKK befördern würden.Als Kursziel wird die 130-Euro-Marke angestrebt und die Position wird mit einem Stopp bei 72 Euro abgesichert, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Ørsted-Aktie. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link