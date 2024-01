Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (30.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Windkraftspezialisten Ørsted sei am Dienstag gegen Mittag deutlich unter Druck geraten. Inzwischen belaufe sich das Minus zwar auf lediglich noch gut zwei Prozent, dennoch sorge die Kursbewegung für Aufsehen. Hintergrund sei, dass eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden könnte.Das dänische Medienunternehmen Inside Business berichte, dass Ørsted möglicherweise eine Kapitalerhöhung ankündigen werde. Der Konzern öffne in der kommenden Woche, am 7. Februar, seine Bücher. Einen Kommentar, ob es dann zu einem solchen Schritt komme, habe der Konzern aber nicht abgeben wollen, zitiere die Nachrichtenagentur Reuters Berenberg-Analyst Marc Ip Tat Kuen.Es sei aber seltsam, dass ein entsprechendes Gerücht kurz vor dem Kapitalmarkttag aufkomme, so der Experte. Ab 8. Februar sei das Management von Ørsted auf Roadshow und werde unter anderem auf Konferenzen von J.P. Morgan und Morgan Stanley die eigene Strategie vorstellen. Dort könnten die Ziele gesenkt und die Bilanz gleichzeitig gestärkt werden, so Ip Tat Kuen.Zuletzt hätten Berichte über ein Interesse von RWE an Ørsted für Aufsehen gesorgt. Doch es sei kaum davon auszugehen, dass der dänische Staat als Mehrheitseigner auf dem aktuellen Niveau an einer entsprechenden Transaktion interessiert sei. Grundsätzlich sei Ørsted als einer der Marktführer bei Offshore-Wind zwar gut positioniert und im aktuellen Kurs seien auch viele Probleme eingepreist - dennoch sollten sich Anleger der bestehenden Risiken bewusst sein.Die Aktie ist derzeit keine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link