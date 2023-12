Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Am Rande der Klimakonferenz, die derzeit in Dubai stattfinde, sei bekannt worden, dass die Dachorganisation Breakthrough Energy unter Leitung von Bill Gates in die Wasserstoff-Technologie von Ørsted investiere.In einer Pressemitteilung berichte der dänische Konzern, dass Gates eine Großinvestition in das E-Methanol-Projekt "FlagshipOne" tätigen werde. Dabei erwerbe die Organisation von Gates eine 15%-ige Eigenkapitalbeteiligung an FlagshipOne. Das Projekt solle bis zu 55.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr produzieren und wäre damit Europas größte Anlage zur Herstellung von grünem Kraftstoff."FlagshipOne" solle langfristig einen großen Beitrag leisten, damit die Schifffahrtindustrie bei der Reduzierung der CO₂-Emissionen um mehr als 95% gegenüber fossilen Brennstoffen erreichen könne. Die Anlage befinde sich derzeit im Bau und soll im Jahr 2025 fertiggestellt sein. Es werde damit gerechnet, dass weitere Zuschüsse von der EU folgen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: