Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (07.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der dänische Offshore-Windparkbetreiber blicke auf ein Rekordjahr 2022 zurück und sei auch für 2023 optimistisch. So stelle Ørsted u.a. höhere Gewinne in Aussicht. Und auch bei den steigenden Rohstoffpreisen, die den Aktienkurs im vergangenen Jahr belastet hätten, sei eine Entspannung zu erwarten. Ørsted gehöre zu den Gewinnern der Energiewende. Das aktuelle Kursniveau biete angesichts der sehr guten Geschäftsaussichten eine interessante Einstiegsgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ørsted-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:86,64 EUR -0,97% (07.02.2023, 15:55)