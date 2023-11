NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S

gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa.

Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung

und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche

Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil &

Gas. (01.11.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ørsted: Hohe Wertminderung - AktiennewsDas dänische Unternehmen Ørsted A/S hat angekündigt, dass es eineWertminderung von 28,4 Milliarden dänischen Kronen (4,03 Milliarden US-Dollar) für dieersten neun Monate des Jahres 2023 vorgenommen hat, so die Experten von XTB.Darüber hinaus werde das Unternehmen die Arbeiten an seinen US-Offshore-WindprojektenOcean Wind 1 und 2 einstellen.Die aufgrund der Einstellung der Entwicklung des Ocean Wind-Projekts geschaffeneRückstellung werde sich negativ auf das EBITDA im vierten Quartal 2023 auswirken. DieAktien des Unternehmens würden derzeit mehr als 18% verlieren.Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:35,90 EUR -21,65% (01.11.2023, 09:52)