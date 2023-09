Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (08.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der angeschlagene Offshore-Windkraftspezialist Ørsted und die amerikanische Eversource Energy hätten einen bereits im Mai kommunizierten Deal endgültig unter Dach und Fach gebracht. Demnach hätten sich die Dänen Pachtgebiete in den USA im Gegenwert von 625 Millionen Dollar gesichert. Spannend in diesem Zusammenhang seien andere Neuigkeiten.So treibe Eversource Energy mit der Investmentbank Goldman Sachs den Verkauf der bestehenden 50-Prozent-Beteiligungen an drei Gemeinschaftsprojekten mit Ørsted voran. Im Falle einer möglichen Transaktion würde sich zeigen, wer Vertrauen in die (amerikanische) Offshore-Windkraft habe - und bereit sei, welchen Preis dafür zu bezahlen.Denn nach den von Ørsted angekündigten Wertminderungen auf das US-Portfolio von bis zu 16 Milliarden Dänische Kronen (umgerechnet etwa 2,14 Milliarden Euro) seien die Zweifel an einer profitablen Umsetzung der amerikanischen Offshore-Projekte gewachsen - auch wenn die Dänen neben den US Tax Credits mit der Zinsthematik und Lieferkettenproblemen zwei externe, vom US-Markt unabhängige Gründe für die Abschreibungen aufgeführt hätten.Ein potenzieller Verkauf der Beteiligungen von Eversource Energy würde mehr Visibilität im Hinblick auf die Bewertung von Ørsted schaffen. Denn die aktuellen Schätzungen seien nach dem Wertminderungshammer mit äußerster Vorsicht zu genießen. Derzeit würden die Analysten davon ausgehen, dass Ørsted in diesem Jahr einen bereinigten Gewinn von 1,52 Euro je Aktie (Vorjahr: 4,65 Euro) einfahren könne. Im kommenden Jahr solle sich die Kennzahl dann wieder verdoppeln, das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde 2024 auf attraktive 17 fallen.Anleger warten weiter ab und kaufen nicht voreilig in das weiterhin schwer angeschlagene Chartbild hinein, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link