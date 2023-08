NASADQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

555,60 DKK -3,34% (09.08.2023, 13:55)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (10.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Grüne Technologie-Aktien hätten es derzeit schwer, das Herz bei den Anlegern zu erobern. Hierfür seien maßgeblich die durchwachsenen Unternehmenszahlen der Konzerne verantwortlich. Keine Ausnahme hiervon sei das Zahlenwerk von Ørsted. Die Dänen würden aber unverändert an den Prognosen für das Gesamtjahr festhalten.Die Ørsted-Aktie reagiere an einem ansonsten freundlichen Börsentag mit einem Kursverlust von mehr als 3%. Seit Jahresanfang habe sie aktuell rund 13% nachgegeben. Das Chartbild sei weiterhin eingetrübt. Sollte die Unterstützung bei 72 Euro nicht halten, würden weitere Kursverluste drohen. Anleger sollten die Füße stillhalten und zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Börsenplätze Ørsted-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:74,60 EUR -3,29% (10.08.2023, 14:09)