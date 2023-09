Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.



Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

58,46 EUR -1,42% (01.09.2023, 10:10)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

434,50 DKK -1,80% (01.09.2023, 10:03)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



NASADQ Kopenhagen-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (01.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der Weltmarktführer für Offshore-Windkraft habe mit milliardenschweren Wertberichtigungen in dieser Handelswoche für Schlagzeilen gesorgt. Im Anschluss an die Schock-Nachricht hätten viele Analysten die Aktie des dänischen Unternehmens unter die Lupe genommen und den Rotstift angesetzt. So auch die Analysten von Berenberg, die allerdings weiter auf der Käuferseite bleiben würden.Die Einstufung laute folglich also weiter "buy", das Kursziel habe die Privatbank allerdings von 760 auf 600 Dänische Kronen (80,50 Euro) reduziert. Der Zielkurs impliziere ein Upside-Potenzial von etwa 37 Prozent."Wir sind der Ansicht, dass der Markt auf die Ankündigung von Ørsted über eine mögliche Wertminderung seines US-Portfolios in Höhe von 16 Milliarden Dänische Kronen, die ein Viertel des Marktwerts des Unternehmens auslöschte, überreagiert hat", heiße es in der Berenberg-Studie.Natürlich könne es einige Zeit dauern, bis das Vertrauen der Anleger in die langfristige Vision des Konzerns für Wachstum und Wertschöpfung im Bereich der erneuerbaren Energien wiederhergestellt sei, so die Experten. "Wir senken unser Kursziel auf 600 Dänische Kronen, behalten aber unsere Kaufempfehlung bei, da der aktuelle Aktienkurs nun in der Nähe unserer Mindestbewertung (nur bestehende Anlagen) liegt. Die Realisierung dieses Upside-Potenzials könnte jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, und bestimmte Risiken haben zugenommen", würden Analyst Marc Ip Tat Kuen und sein Team zugeben.Die Aktie könne von der Kaufempfehlung indes nicht profitieren. Es werde dauern, bis der Markt das Vertrauen in Ørsted wiederhergestellt habe. Die Tatsache, dass die Dänen im Juni auf dem Kapitalmarkttag noch voller Optimismus aufgetreten seien, wiege schwer.Anleger sollten daher noch nicht zugreifen und die weiteren Entwicklungen abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link