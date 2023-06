Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (09.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) zu kaufen.Nach dem vielversprechenden Capital Markets Day am Donnerstag in London verbuche die Aktie des dänischen Offshore-Windpark-Betreibers Ørsted weitere Kursgewinne. Frischen Rückenwind gebe es vonseiten der Analysten, die nach dem Event positive Schlüsse ziehen und sich auch in Form der Kursziele optimistischer zeigen würden.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Ørsted nach einem Kapitalmarkttag des Spezialisten für Offshore-Windenergie von 745 auf 790 Dänische Kronen (DKK) (106,03 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach den Belastungen durch den Zinsanstieg für das Geschäftsmodell wegen der höheren Finanzierungskosten und dem damit einhergegangenen Kursverfall könnte der Kapitalmarkttag einen Neustart markieren, habe Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Der Gewinnausblick des Unternehmens sei zuversichtlicher geworden und es werde keine Kapitalerhöhung geben.Indes hätten die Analysten von Oddo BHF ihre Verkaufsempfehlung für den dänischen Wert aufgegeben. Die Investmentbank habe das Papier des Spezialisten für Offshore-Windenergie von "underperform" auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel sei von 580 auf 680 Dänische Kronen (91,27 Euro) angehoben worden. Das schlimmstmögliche Szenario sei nun vom Tisch, so Analyst Louis Boujard. Das Unternehmen habe daran gearbeitet, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, dass es Wachstum auch in einem nicht mehr ganz so starken Umfeld mit eigenen Kräften stemmen könne.Das Unternehmen habe sein vollständig eigenfinanziertes Ziel von etwa 50 Gigawatt installierter erneuerbarer Kapazität bis zum Jahr 2030 bestätigt. Dafür wolle Ørsted etwa 475 Milliarden Dänische Kronen (63,8 Milliarden Euro) in die Hand nehmen.Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das dänische Papier am Freitag nach den positiven Analystenkommentaren weitere sechs Prozent an Wert. Der Startschuss für eine Aufholjagd bei der Aktie könnte nun gefallen sein.Ohnehin sieht "Der Aktionär" langfristig viel Potenzial für Ørsted und rät zum Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Vor größeren Verlusten sichere ein Stopp bei 72 Euro ab. (Analyse vom 09.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)