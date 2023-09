Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Offshore-Windkraft-Weltmarktführer habe in der Vorwoche mit der Ankündigung von massiven Wertminderungen auf sein US-Portfolio für ein Beben in der Branche gesorgt. Daraufhin sei die Aktie von Ørsted um rund ein Viertel eingebrochen. Nach einer charttechnischen Gegenbewegung markiere der Titel am Dienstag neue Tiefs.Zur Stunde verliere das Papier unter hohem Handelsvolumen erneut knapp sechs Prozent an Wert. Nennenswerte Gründe von Unternehmens- oder Analystenseite seien jedoch nicht zu verzeichnen.Vielmehr sei es die bestehende Unsicherheit, die Ørsted mit der Horror-Nachricht aus der Vorwoche hinterlassen habe. "60 Prozent des Wertes eines Projektes abzuschreiben, ist gewaltig. 16 Milliarden Dänische Kronen sind knapp 15 Prozent des berichteten Eigenkapitals von Ørsted", so Florian Romacker, Geschäftsführer bei FRAM Capital GmbH, bereits in der Vorwoche gegenüber dem "Aktionär". "Das Management hat viel Vertrauen verspielt und die Befürchtung ist natürlich, dass dies nicht das einzige Projekt sein könnte, wo es zu Abschreibungen kommt." Die Folge: Romacker und sein Team hätten die Position veräußert und die Reißleine gezogen."16 Milliarden Dänische Kronen an Abschreibung auf ein Projekt, wo sie 27,4 Milliarden Kronen investiert haben, ist wirklich viel. Die Begründung ist teilweise auch nicht wirklich überzeugend", moniere der Skandinavien-Experte gegenüber dem "Aktionär". "Ørsted macht Lieferkettenprobleme, Mangel weiterer US Tax Credits und die steigenden Zinssätze dafür verantwortlich. Zumindest die steigenden Zinssätze sollten inzwischen keine Überraschung sein", meine Romacker."Der Aktionär" hält weiter an seiner Einschätzung fest: Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und eine nachhaltige charttechnische Bodenbildung vor einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link