sdm: Wachstumskurs wird fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 38,4 Prozent auf fast 13 Mio. Euro gesteigert und dabei von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen ein EBITDA von 1,08 Mio. Euro erzielt und den profitablen Wachstumskurs über die vergangenen beiden Quartale hinaus beibehalten. Unter Berücksichtigung von Abschreibungseffekten sei ein EBIT von 0,83 Mio. Euro erzielt worden. Auf Nettoebene betrage der Jahresüberschuss 0,46 Mio. Euro. Darüber hinaus habe sdm Anfang November bekannt geben, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister befinde. Dieser sei im Jahr 2021 bei einem Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich profitabel gewesen. In Anbetracht der starken Geschäftsentwicklung und des positiven Ausblicks auf das laufende vierte Quartal habe das sdm-Management seine bisherige Guidance für das Geschäftsjahr 2022 konkretisiert und erwarte nun Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 17,00 bis 18,00 Mio. Euro. Basierend auf den beibehaltenen kurz- und mittelfristigen Prognosen, bei gleichzeitig reduzierten Kapitalkosten (WACC), ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 5,45 Euro (zuvor: 5,10 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



