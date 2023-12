sdm: Starkes Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz maßgeblich durch Zukäufe um über 190 Prozent auf mehr als 37 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA um fast 154 Prozent auf über 2,7 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf Netto-Ebene durch außerordentliche Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der M&A-Strategie hingegen einen Ergebnisrückgang (nach Minderheiten) auf 0,24 Mio. Euro (9M 2022: 0,46 Mio. Euro) verbucht. In Anbetracht der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage der Behörden, Unternehmen und Privatpersonen nach Sicherheitsdienstleistungen sei die bisherige Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023 vom Management bestätigt worden. Demnach erwarte der Security-Konzern einen Umsatz von annähernd 50,0 Mio. Euro – und damit eine in etwa Verdreifachung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022. Im kommenden Geschäftsjahr 2024 solle laut Unternehmensangaben die überregionale Präsenz der sdm-Gruppe das organische Wachstum vorantreiben. Zudem könne das erwartet starke Wachstum durch weitere Übernahmen ergänzt werden. Parallel zur Bestätigung der Guidance für 2023 und dem publizierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 habe sdm die mittelfristige Guidance bekräftigt. Demnach sei das Unternehmen zuversichtlich, durch organisches Wachstum und weitere Überahmen mittelfristig einen jährlichen Konzernumsatz von mehr als 100 Mio. Euro zu erreichen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten daher das bisherige Kursziel von 6,90 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



