flatexDEGIRO: Prognose mit Aufwärtspotenzial

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatexDEGIRO AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) mit den endgültigen Zahlen die Erwartungen übertroffen. Für 2023 kalkuliere das Unternehmen nur mit einem leichten Wachstum der Top-Line. Vor dem Hintergrund des schwachen Handelsverhaltens der vergangenen 3 Quartale sehe der Analyst jedoch noch Aufwärtspotenzial für den Fall steigender Volatilitäten am Markt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 16,60 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.02.2023, 11:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 28.02.2023 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: https://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000FTG1111.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



mehr >