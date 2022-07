clearvise: Der nächste große Schritt

Nach Darstellung von SMC-Research hat die clearvise AG ein Memorandum of Understanding mit der börsennotierten Gesellschaft Pacifico Renewables Yield AG unterzeichnet, das die Übernahme des 166-MW-Portfolios von Pacifico zum Gegenstand hat. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einem erfolgreichen Abschluss und hat das Kursziel leicht angehoben.

In den letzten anderthalb Jahren habe clearvise den eigenen Bestand aus Wind- und PV-Anlagen bereits auf mehr als 300 MW verdoppelt, nun könnte laut SMC-Research mit der Übernahme des 166-MW-Portfolios der börsennotierten Gesellschaft Pacifico Renewables Yield AG, die zu einem substanziellen Teil mit Aktien bezahlt werden solle, der nächste große Schritt bevorstehen. Sollte die Due Diligence erfolgreich verlaufen und eine Einigung erzielt werden, die auch von den Aktionären beider Gesellschaften mitgetragen werde, scheine ein Abschluss der Transaktion noch im laufenden Jahr oder spätestens Anfang 2023 möglich, so die Analysten.

Sie rechnen mit einer erfolgreichen Umsetzung und gehen auf der Basis davon aus, dass das Unternehmen noch etwas schneller wachse, als sie das in ihrem Modell bereits unterstellt hatten. Bislang waren sie davon ausgegangen, dass das Wachstumsziel für das Portfolio, das sich auf 750 MW im Jahr 2025 belaufe, mit 800 MW übertroffen werde, jetzt rechnen die Analysten mit 830 MW. Insgesamt haben sie ihre Erlösschätzungen für die nächsten Jahre angehoben, aber auch höhere Investitionen unterstellt. Ihr Kursziel habe sich damit von 4,00 auf 4,10 Euro leicht erhöht. Nach wie vor sehen die Analysten in dem aktuellen Kurs die hohe Wertsteigerung von PV- und Windportfolios, die sich am Markt vollzogen habe, nicht angemessen berücksichtigt und bestätigen ihre Einschätzung mit „Buy“.

