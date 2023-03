audius: Wieder besser als versprochen

Laut SMC-Research habe die audius SE für 2022 überzeugende Zahlen vorgelegt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet auch für 2023 die Fortsetzung des seit mehreren Jahren anhaltenden Wachstumskurses und bestätigt sein positives Urteil.

Die vorläufigen Zahlen für 2023 von audius bezeichnet SMC-Research als überzeugend. Mit einer Gesamtleistung von 73 Mio. Euro und einem EBITDA von 7,9 Mio. Euro seien beide Kennzahlen deutlich gesteigert und die – bereits im Sommer angehobenen – Prognosen übertroffen worden. Auch die EBITDA-Schätzung der Analysten habe sich als zu vorsichtig erwiesen, obwohl audius von einem hohen Krankenstand im vierten Quartal berichte, der ein noch besseres Abschneiden verhindert habe.

Die positive Entwicklung, die trotz Corona und Konjunkturabschwung seit vier Jahren anhalte, solle sich auch 2023 fortsetzen. Gestützt auf einen hohen Auftragsbestand wolle audius die Gesamtleistung auf über 80 Mio. Euro und das EBITDA auf über 8 Mio. Euro ausweiten.

Da audius die Prognosen erfahrungsgemäß sehr konservativ formuliere, liegen die Schätzungen von SMC-Research etwas darüber. Dabei habe man in Reaktion auf die vorläufigen Zahlen und die Prognose die Umsatzerwartungen leicht angehoben, die Margenentwicklung im Hinblick auf die Inflation und ihre mögliche lohntreibende Wirkung aber etwas vorsichtiger modelliert.

In Kombination mit dem Roll-over-Effekt und der Anhebung des Diskontierungszinses habe sich das Kursziel geringfügig auf 20,60 Euro (zuvor: 22,00 Euro) ermäßigt, was aber für die audius-Aktie weiterhin ein Aufwärtspotenzial von fast 25 Prozent signalisiere. In Verbindung mit dem insgesamt überzeugenden Eindruck, dem starken Track-Record und den vielversprechenden Perspektiven rechtfertige dies nach Einschätzung von SMC-Research weiterhin das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.03.2023 um 14:17 Uhr)

