audius: Unverändert gute Perspektiven

Nach Darstellung von SMC-Research habe die audius SE im ersten Halbjahr dank dem starken Auftaktquartal ihr Wachstum fortgesetzt und liege gut auf Kurs, um die Jahresziele zu erreichen. Als noch wichtiger bezeichnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski die weiterhin guten Perspektiven für die weitere Entwicklung, auf deren Basis er sein Urteil “Buy“ bestätigt.

Wie bereits vorab gemeldet, habe sich audius laut SMC-Research auch im ersten Halbjahr 2023 positiv entwickelt. Bei einem weiter fortgesetzten Umsatzwachstum um knapp 9 Prozent auf 38,1 Mio. Euro seien das EBIT und der Nettogewinn überproportional gesteigert worden: das EBIT habe sich um 10 Prozent auf 3,5 Mio. Euro und der Halbjahresgewinn sogar um 19 Prozent auf 2,2 Mio. Euro erhöht.

Auch wenn diese Zuwächse vor allem im ersten Quartal erwirtschaftet worden seien und das zweite Vierteljahr separat betrachtet schwächer ausgefallen sei, liege audius damit gut auf Kurs, um sowohl die eigene Prognose (Gesamtleistung von mehr als 80 Mio. Euro und EBITDA von über 8 Mio. Euro) als auch die etwas darüber liegenden Schätzungen der Analysten zu erreichen.

Noch wichtiger als die Erreichung der kurzfristigen Ziele seien aber laut SMC-Research die unverändert guten Perspektiven für die nächsten Jahre. audius agiere in einem Markt mit einem absehbar steigenden Bedarf, verfüge hier über eine etablierte Position mit einer Vielzahl an großen und treuen Kunden und verfolge eine erfolgsbewährte Wachstumsstrategie. Zudem sorgen die exzellenten Bilanzwerte und das auf drei in etwa gleich starken Segmenten beruhende Geschäftsmodell für eine wichtige Risikoreduktion, so SMC-Research.

Vor diesem Hintergrund und angesichts des sich aus dem Analysten-Modell ergebenden hohen Kurspotenzials bis 21,60 Euro bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.09.2023 um 12:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.09.2023 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 06.09.2023 um 11:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-06-SMC-Update-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.