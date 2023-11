audius: Gesamteindruck weiter überzeugend

Die audius SE habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal das Wachstum wieder beschleunigt, aber beim Ergebnis einen Rückgang hinnehmen müssen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Prognose entsprechend angepasst, rechnet für 2024 aufgrund der starken Auftragslage aber mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnwachstum und bleibt bei seiner Einstufung „Buy“.

Nach dem schwächeren zweiten Quartal sei audius in den Monaten Juli bis September wieder um 6 Prozent gewachsen, insgesamt betrage der Anstieg der Gesamtleistung nach neun Monaten damit 8 Prozent auf 58,3 Mio. Euro. Allerdings sei die Entwicklung damit unterplanmäßig, was audius mit einem hohen Krankenstand sowie mit Verzögerungen in der Auftragsvergabe begründe. Da zugleich die Kosten und hier insbesondere die Personalkosten eine stärkere Aufwärtsdynamik zeigen, sei das Ergebnis nach neun Monaten leicht rückläufig gewesen: Das EBITDA sei um knapp 2 Prozent auf 6,2 Mio. Euro gesunken, das EBIT um 4 Prozent auf 4,8 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr strebe audius zwar weiterhin ein EBITDA-Wachstum an, doch mit 8,0 Mio. Euro liege die Messlatte nun nur noch minimal über Vorjahr (7,9 Mio. Euro). Bisher sei ein Wert oberhalb von 8,0 Mio. Euro angepeilt worden. Auch das Ziel für die Gesamtleistung sei nach den Q3-Zahlen angepasst worden. Statt eines Wertes oberhalb von 80,0 Mio. Euro werde diese Marke nun voraussichtlich leicht unterschritten.

Auch die Analysten haben ihre Schätzungen leicht angepasst, sehen aber keine Veranlassung, das grundsätzliche Schätzszenario wie auch ihre positive Einschätzung des Unternehmens, seiner Marktstellung und seiner Perspektiven in Frage zu stellen. Trotz der leichten Prognoseanpassung werde audius auch 2023 ungeachtet der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage weiter wachsen und höchstwahrscheinlich eine zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaften, darüber hinaus zeuge der auf ein neues Rekordniveau angewachsene Auftragsbestand von einer unverändert guten Nachfrage.

Die Analysten belassen ihr Urteil deswegen auf „Buy“, das Kursziel laute nun 20,80 Euro.

