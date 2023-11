adesso: Trotz Gewinnwarnung attraktiv

Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso SE mit den Zahlen des dritten Quartals eine Gewinnwarnung ausgesprochen, da das Ergebnis zwar deutlich verbessert worden sei, aber nicht ausreichend, um die Schwäche des zweiten Quartals wieder aufzuholen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat dementsprechend das Kursziel reduziert, sieht aber weiter ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent für die adesso-Aktie.

adesso habe laut SMC-Research die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gemeldet und auf dieser Basis die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr reduziert. Die Hauptursache dieser Gewinnwarnung liege im zweiten Quartal, in dem die Auslastung deutlich gesunken sei und einen EBITDA-Rückgang auf nur noch 7,2 Mio. Euro zur Folge gehabt habe. Verglichen damit habe das Ergebnis im dritten Quartal mit 28 Mio. Euro wieder deutlich verbessert werden können. Gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem adesso höhere Lizenzerlöse verzeichnet gehabt habe, sei das Ergebnis aber auch in den Monaten Juli bis September schwächer geblieben, so dass nach neun Monaten ein EBITDA-Rückgang um 26 Prozent auf 53,2 Mio. Euro in den Büchern stehe. Den Umsatz habe adesso hingegen plangemäß um 28 Prozent auf 834 Mio. Euro ausweiten können.

Das für das Gesamtjahr angekündigte Umsatzwachstum auf mehr als 1 Mrd. Euro scheine damit leicht erreichbar, während das bisher angestrebte Ziel eines EBITDA-Wachstums von 92,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 100 bis 110 Mio. Euro habe nun revidiert werden müssen. Stattdessen erwarte adesso nun ein operatives Ergebnis zwischen 70 und 90 Mio. Euro.

Auch die Analysten haben ihre Schätzungen entsprechend angepasst, woraus sich ein etwas niedrigeres Kursziel von 197,00 Euro ergeben habe (bisher: 205,00 Euro). Auf dieser Basis sehen sie für die adesso-Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent. Da sie zudem davon ausgehen, dass die Ergebnisschwäche temporär gewesen sein werde, bestätigen sie ihr Urteil „Strong Buy“.

