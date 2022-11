adesso: Keine Abkühlung zu spüren

Die adesso SE habe laut SMC-Research im dritten Quartal das Umsatzwachstum weiter beschleunigt und die Ergebnisschwäche des Q2 überwunden. Nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski spiegele der aktuelle Börsenkurs diese dynamische Entwicklung nicht adäquat wider. Vielmehr sieht SMC-Research den fairen Wert der Aktie bei 210 Euro und bestätigt auf dieser Basis das Urteil „Strong Buy“.

adesso habe für das dritte Quartal sehr starke Zahlen vorgelegt, die von einem dynamischen Umsatzwachstum und einer deutlich verbesserten Gewinnsituation gekennzeichnet gewesen seien. Konkret habe sich der Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 241,4 Mio. Euro erhöht, was in eine Verbesserung des Quartals-EBITDA um 30 Prozent auf 33,3 Mio. Euro umgemünzt worden sei. Damit habe die Ergebnisschwäche des zweiten Quartals überwunden werden können. Ermöglicht sei diese dynamische Entwicklung durch die Kombination aus starkem Personalwachstum, einer guten Auslastung und nicht zuletzt einem hohen Volumen an hochmargigen Lizenzerlösen gewesen.

Auf Neunmonatssicht stehen nun laut den Analysten ein Umsatzwachstum um 32 Prozent auf 653,6 Mio. Euro und ein EBITDA-Rückgang um 12 Prozent auf 71,4 Mio. Euro in den Büchern, wobei sich der Letztere vor allem mit dem hohen Einmalertrag (17,9 Mio. Euro), den adesso Anfang 2021 durch den Verkauf des Teilkonzerns e-Spirit erzielt habe, erkläre.

Insgesamt scheine adesso derzeit von der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung nichts zu spüren. Das Unternehmen wachse weiter, berichte von einer hohen Nachfrage und wolle die im Sommer angehobene Umsatzprognose von 800 bis 850 Mio. Euro nun am oberen Ende erreichen. Die Analysten sehen selbst dies als konservativ an und haben ihre Schätzung auf 860 Mio. Euro erhöht. Vorsichtiger als das Management sind sie angesichts der Kostendynamik und des zu erwartenden Lohndrucks bezüglich der Margenentwicklung, die die Analysten deswegen etwas defensiver modelliert haben.

Im Hinblick auf den fairen Wert überwiege aber die Wirkung der höheren Umsätze, weswegen sich das Kursziel der Analysten leicht auf 210,00 Euro erhöht habe. Sie sehen demnach die Aufstellung, die Potenziale und die Dynamik von adesso im aktuellen Börsenkurs nicht adäquat widergespiegelt und bestätigen ihr Urteil „Strong Buy“.

