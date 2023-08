adesso: Ergebnisdelle sollte rasch überwunden werden

Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso SE für das erste Halbjahr durchwachsene Zahlen mit einem überraschend starken Umsatzwachstum, aber auch mit einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gemeldet. Da die gesunkene Auslastung, die zentrale Ursache der Ergebnisschwäche, inzwischen korrigiert worden sei, traut der SMC-Analyst Adam Jakubowski dem Unternehmen weiter zu, die diesjährigen Ziele zu erreichen und das Ergebnis zu steigern.

adessso habe laut SMC-Research das sehr dynamische Umsatzwachstum des ersten Quartals auch in den Monaten April bis Juni fortgesetzt, so dass die Erlöse in Summe der ersten sechs Monate um fast 33 Prozent auf 546,3 Mio. Euro gesteigert worden seien.

Getrieben worden sei das Wachstum einmal mehr von dem starken Ausbau der Mitarbeiterzahl, die Ende Juni um 30 Prozent über dem Vorjahresstand gelegen habe. Dieses Tempo habe sich allerdings als zu hoch erwiesen, um alle Mitarbeiter schnell in Kundenprojekten unterzubringen, weswegen die Auslastung in den Frühjahrsmonaten deutlich gesunken sei. Das sei der Hauptgrund für die erhebliche Verschlechterung der Ergebnissituation im zweiten Quartal gewesen, die in einem deutlich rückläufigen EBITDA und einem negativen Halbjahres-EBIT gemündet habe.

Dass adesso bei einem Halbjahres-EBITDA von 25,2 Mio. Euro dennoch das Jahresziel von 100 bis 110 Mio. Euro bestätigt habe, begründe das Unternehmen mit der deutlichen Verbesserung der Auslastung, die im Juni erreicht und seitdem gehalten worden sei. Auf dem aktuellen Auslastungsniveau und in Erwartung weiterer Lizenzabschlüsse für die Software in|sure sehe adesso die Ziele als erreichbar, zumal das Unternehmen nachfrageseitig nach eigenen Angaben kaum Abkühlungstendenzen verspüre.

Die Analysten haben auf die Halbjahreszahlen mit erhöhten Umsatz-, aber reduzierten Ergebnisschätzungen reagiert, darüber hinaus haben sie für dieses Jahr einen deutlich stärkeren Forderungsaufbau unterstellt. In Summe habe sich das von SMC-Research ermittelte Kursziel hierdurch von 230,00 auf 205,00 Euro ermäßigt, womit man aber für die Aktie noch immer ein sehr hohes Kurspotenzial sehe. Die zentrale Annahme sei dabei die Erwartung, dass adesso trotz des schwachen zweiten Quartals die eigenen Ziele erreiche. Angesichts der seit Jahren auch in schwierigen Phasen gezeigten Prognosetreue des Unternehmens halten die Analysten diese Annahme für gut begründet und bestätigen deswegen ihr Urteil „Strong Buy“.

