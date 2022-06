Wurmtal Beteiligungen: Hohe Ausschüttungsquote

Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.4.) einen Jahresüberschuss von 0,63 Mio. Euro erzielt und damit das Vorjahresergebnis um fast 40 Prozent übertroffen. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage liefere das Unternehmen mit der aktuellen Struktur attraktive Ergebnisse. Der Reiz liege jedoch in einer weiteren Beteiligung, die zu deutlich steigenden Gewinnen führen solle. Vor allem unter Nachfolgegesichtspunkten sei die Versicherungsbranche in den kommenden Jahren vielversprechend. Daher halte der Vorstand laut GSC weiter Ausschau nach attraktiven Beteiligungen. Mit rund 1 Mio. Euro in der AG sei die Kasse auch gut gefüllt. Trotz der anhaltend positiven Entwicklung liege der Kurs der Wurmtal-Aktie aktuell sogar leicht unter dem Vorjahresniveau. Dementsprechend ergebe sich auf Basis des Dividendenvorschlags momentan eine hohe Ausschüttungsrendite von 6,8 Prozent. Zukünftig rechne der Analyst zudem mit steigenden Gewinnbeteiligungen. Dabei seien in den Schätzungen von GSC noch keine Zukäufe enthalten. In der Folge ermittelt der Analyst ein Kursziel von 6,50 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.06.2022, 15:15 Uhr)



