Warburg senkt LEG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 76,70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG nach einem Kursanstieg um 20 Prozent binnen sechs Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 76,70 Euro belassen. Der faire Wert, den er der Aktie beimesse, sei mittlerweile erreicht, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derzeit erwartet er keine wesentlichen positiven Veränderungen der Geschäftstätigkeit und auch kein Marktumfeld, das zu einer Erhöhung der Schätzungen führen würde./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.