Warburg hebt Telefonica-Deutschland-Ziel auf 2,35 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,05 auf 2,35 Euro angehoben und damit auf das Niveau einer Übernahmeofferte der spanischen Mutter Telefonica. Die Einstufung beließ Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Das Angebot folge auf die anhaltende Schwäche der Aktien, ausgelöst durch die Ankündigung von 1&1 und Vodafone, etwa 12 Millionen Mobilfunkkunden aus dem O2-Netz zu migrieren. Stippig sieht nur geringe Hürden für eine Komplettübernahme durch Telefonica./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.