Warburg Research senkt Ziel für Zur Rose auf 154 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose nach Halbjahreszahlen von 178 auf 154 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Online-Apotheke nun ein Jahr früher profitabel sein wolle, so blieben doch operative Herausforderungen bestehen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den europäischen Märkten außerhalb des Heimatmarktes hätten geringere Marketing-Ausgaben den Umsatz belastet. Auch sei die wichtige Zahl der aktiven Kunden im zweiten Quartal, verglichen mit dem ersten, zurückgegangen./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.