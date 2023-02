Warburg Research senkt Ziel für Zeal Network auf 42 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zeal Network vor Zahlen von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der hohen Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr erschienen seine Annahmen für den Umsatz des Wettanbieters 2023 zu ehrgeizig, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Aussicht auf eine Lizenz für das Anbieten von Spielen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 seien die Perspektiven aber gut./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.