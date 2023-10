Warburg Research senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen für das dritte Quartal von 170 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für den Autobauer gebe es Gegen- wie auch Rückenwind, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Erlösprognosen wegen einer starken Absatzentwicklung zwar an, blickt wegen des Kostengegenwinds aber vorsichtiger auf die Gewinne. Zudem sei die Anlegerstimmung in der Autobranche aktuell unterkühlt./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 08:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.