Warburg Research senkt Ziel für United Internet - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Finanztrends Video zu United Internet



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 53 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig überarbeitete seine Schätzungen für die Geschäftssegmente des Internetanbieters und auch sein Bewertungsmodell. Entsprechend sei der faire Wert gesunken, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stippig ist aber unverändert der Meinung, dass United Internet trotz der Unsicherheiten rund um den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes der Tochter 1&1 werthaltig ist./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 13:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.